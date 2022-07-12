Як пише Politeka.net, Даша Квіткова – учасниця романтичного проекту "Холостяк", де головним героєм був Микита Добринін. Даші вдалося перемогти на шоу, після чого пара деякий час зустрічалася, а потім вирішила одружитися. А минулого року вже Квіткова народила первістка, якого назвали Левом. Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться кадрами з особистого життя.
А цього разу дружина Добриніна показала стильний образ у шкіряних штанях, сорочці та топіці, а образ доповнила стильною сумочкою. Даша зробила селфі, позуючи перед дзеркалом.
Варто зазначити, що дружина Добриніна лише нещодавно повернулася до України. До цього Даша подорожувала Європою, відвідавши пляжі Хорватії, гори Італії, а також романтичний Париж, де відсвяткувала день народження.
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Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна після довгої розлуки возз'єдналася з чоловіком, трепетні кадри
Також Politeka повідомляла, що "Холостяк" Добринін трепетно звернувся до дружини, яка поїхала за кордон.
А ще Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" зізналася, як відзначатиме свій день народження