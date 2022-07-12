Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница романтического проекта "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Даше удалось победить на шоу, после чего пара некоторое время встречалась, а потом решила жениться. А в прошлом году уже Квиткова родила первенца, которого назвали Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится кадрами из личной жизни.

А в этот раз жена Добрынина показала стильный образ в кожаных штанах, рубашке и топике, а образ дополнила стильной сумочкой. Даша сделала селфи, позируя перед зеркалом.

Стоит отметить, что жена Добрынина только недавно вернулась в Украину. До этого Даша путешествовала по Европе, посетив пляжи Хорватии, горы Италии, а также романтический Париж, где отпраздновала день рождения.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина после долгой разлуки воссоединилась с мужем, трепетные кадры

Также Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин трепетно обратился к жене, которая уехала за границу

А еще Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" призналась, как будет отмечать свой день рождения