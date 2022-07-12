Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница романтического проекта "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Даше удалось победить на шоу, после чего пара некоторое время встречалась, а потом решила жениться. А в прошлом году уже Квиткова родила первенца, которого назвали Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится кадрами из личной жизни.
А в этот раз жена Добрынина показала стильный образ в кожаных штанах, рубашке и топике, а образ дополнила стильной сумочкой. Даша сделала селфи, позируя перед зеркалом.
Стоит отметить, что жена Добрынина только недавно вернулась в Украину. До этого Даша путешествовала по Европе, посетив пляжи Хорватии, горы Италии, а также романтический Париж, где отпраздновала день рождения.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Погибшую чудом узнали по брендовому платью": под Киевом участник ток-шоу отобрал жизнь у любимой
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
17-летняя дочь Моники Беллуччи в прозрачном платье и с корсетом не оставила шансов мужчинам: "Королева"
Жена продюсера "Квартал 95" продемонстрировала свою форму и дала украинцам совет: "Это действительно работает"
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина после долгой разлуки воссоединилась с мужем, трепетные кадры
Также Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин трепетно обратился к жене, которая уехала за границу
А еще Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" призналась, как будет отмечать свой день рождения