Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки проекту "Х-Фактор". Прослуховування дівчини на шоу набрало десятки мільйонів переглядів, адже судді спочатку не повірили, що це її голос. Тепер за знаменитістю стежать десятки тисяч фанів в Інстаграм, де співачка ділиться своєю творчістю та особистими кадрами.
А цього разу Ніколайчук показала, як виглядає зранку. Зірка зробила селфі, демонструючи себе.
"Практично щодня в голові звучить питання: а я доживу до перемоги? Гудморнінг", - написала Ніколайчук у себе у сторіс Інстаграм.
Варто зазначити, що Аїда, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
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