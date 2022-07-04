Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря отбору "Х-Фактора", где ей сначала не поверили судьи. Певице даже удалось победить на проекте, но не с первого раза. Теперь Николайчук активно занимается творчеством и ведет маленький блог в Инстаграм, где радует фанов своей музыкой, а также личными кадрами.
А в этот раз певица решила обратится к украинским военным. Звезда опубликовала фото, где была в белом платье, развернувшись к камере спиной.
"Военно-морские силы Украины сегодня ваш день! Ваш по праву и чести. Вы каждый день защищаете наши морские пути и наш дом. Вы словом можете послать вражеский корабль в известном направлении, а делом вы отстаиваете всю Украину. Да хранит вас Бог", - написала Николайчук, поздравляя военных с праздником.
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