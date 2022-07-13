Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря проекту "Х-Фактор". Прослушивание девушки на шоу набрало десятки миллионов просмотров, ведь судьи изначально не поверили, что это ее голос. Теперь за знаменитостью следят десятки тысяч фанов в Инстаграм, где певица делится своим творчеством, а также личными кадрами.
А в этот раз Николайчук показала, как выглядит с утра. Звезда сделала селфи, демонстрируя себя.
"Практически каждый день в голове звучит вопрос: а я доживу до победы?. Гудморнинг", - написала Николайчук у себя в сторис Инстаграм.
Стоит отметить, что Аида как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
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