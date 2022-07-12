Як пише Politeka.net, Даша Квіткова – учасниця романтичного проекту "Холостяк", яка стала жити разом із головним героєм після шоу. Зараз пара виховує у щасливому шлюбі маленького сина Лева, якому незабаром виповниться рік.

У мережі досить часто критикують Дашу за її манеру говорити, поводитись і навіть за зовнішній вигляд. Втім, дівчина на все реагує з належним позитивом і на їдкі коментарі ніколи не реагує.

На цей раз Квіткову насмішили зауваження про зовнішність:

«Даша, чому так не доглянуто виглядаєш. Чоловікові треба відповідати!». Даша відповіла на нетактовне зауваження коротко: «Люблю!».

Також Даша опублікувала кілька милих кадрів із сином, сидячи в машині та зізналася, що у свій день народження буде в дорозі. За словами дівчини, вона має подолати три тисячі кілометрів за кермом, щоб повернутися в Україну.

У підписі до публікації блогерка написала: "Свої 24 роки зустрічаю в дорозі. З єдиною мрією, швидше доїхати додому, до рідної країни, і бути поряд з коханим. Попереду на мене чекає 3000 км за кермом, ще ніколи моє дн не було таким "цікавим" ". Дякую всім за привітання, я все бачу. Коли єдине бажання на всіх, воно не змусить на себе чекати".

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