Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница романтического проекта "Холостяк", которая стала жить вместе с главным героем после шоу. Сейчас пара воспитывает в счастливом браке маленького сына Льва, которому скоро исполнится год.

В сети довольно часто критикуют Дашу за ее манеру говорить, вести себя и даже за внешний вид. Впрочем, девушка на все реагирует с должным позитивом и на едкие комментарии никогда не реагирует.

В этот раз Квиткову насмешили замечания о внешности:

«Даша, почему так не ухожено выглядишь. Мужу надо соответствовать!». Даша ответила на бестактное замечание кратко: «Обожаю!».

Также Даша опубликовала несколько милых кадров с сыном, сидя в машине и призналась, что в свой день рождения будет в дороге. По словам девушки, ей предстоит преодолеть три тысячи километров за рулем, чтобы вернуться в Украину.

В подписи к публикации блогерша написала: "Свои 24 года встречаю в дороге. С единственной мечтой, скорее доехать домой, в родную страну, и быть рядом с любимым. Впереди меня ждет 3000 км за рулем, еще никогда мое дн не было таким "интересным". Спасибо всем за поздравления, я все вижу. Когда единственное желание на всех, оно не заставит себя ждать".

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