Як пише Politeka.net , Влад Яма – успішний український танцюрист і хореограф. Зірка також судить проект "Танці зі зірками", а до цього був у суддівському ложі "Україна має талант". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Влад і про Інстаграм, де стежать за ним сотні тисяч українців. І танцюрист намагається не розчаровувати публіку, постійно поділяючись із фанами новеньким.

А цього разу Влад вирушив на пробіжку.

"Перед пробіжкою", - написав на першому сторіс зірка.

"У процесі", – продовжив зірка.

"Після бігу. Щастя - очевидне", - підсумував Влад, показуючи своє селфі.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців зі зірками" підколов Лукашенка, який видав новий перл.

А ще Politeka повідомляла, що Яма з "Танців із зірками" показав щасливі моменти з колишнього життя.

Також Politeka писала, що Влад Яма пожартував над "любовним чотирикутником" Дантеса, Дорофєєвої та Кацуріних