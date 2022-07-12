Як пише Politeka.net , Влад Яма – успішний український танцюрист і хореограф. Зірка також судить проект "Танці зі зірками", а до цього був у суддівському ложі "Україна має талант". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Влад і про Інстаграм, де стежать за ним сотні тисяч українців. І танцюрист намагається не розчаровувати публіку, постійно поділяючись із фанами новеньким.
А цього разу Влад вирушив на пробіжку.
"Перед пробіжкою", - написав на першому сторіс зірка.
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"У процесі", – продовжив зірка.
"Після бігу. Щастя - очевидне", - підсумував Влад, показуючи своє селфі.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців зі зірками" підколов Лукашенка, який видав новий перл.
А ще Politeka повідомляла, що Яма з "Танців із зірками" показав щасливі моменти з колишнього життя.
Також Politeka писала, що Влад Яма пожартував над "любовним чотирикутником" Дантеса, Дорофєєвої та Кацуріних