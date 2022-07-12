Как пишет Politeka.net, Влад Яма - успешный украинский танцор и хореограф. Звезда также судит проект "Танці з зірками", а до этого был в судейском ложе "Україна має талант". Знаменитость, как и другие звезды поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Влад и об Инстаграм, где за ним следят сотни тысяч украинцев. И танцор старается не разочаровывать публику, постоянно делясь с фанами новеньким.
А в этот раз Влад отправился на пробежку.
"Перед пробежкой", - написал на первом сторис звезда.
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"В процессе", - продолжил звезда.
"После бега. Счастье - очевидное", - подытожил Влад, показывая свое селфи.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" подколол Лукашенко, который выдал новый перл
А еще Politeka сообщала, что Яма из "Танців з зірками" показал счастливые моменты из прежней жизни
Также Politeka писала, что Влад Яма подшутил над "любовным четырехугольником" Дантеса, Дорофеевой и Кацуриных