Как пишет Politeka.net, Влад Яма - успешный украинский танцор и хореограф. Звезда также судит проект "Танці з зірками", а до этого был в судейском ложе "Україна має талант". Знаменитость, как и другие звезды поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Влад и об Инстаграм, где за ним следят сотни тысяч украинцев. И танцор старается не разочаровывать публику, постоянно делясь с фанами новеньким.

А в этот раз Влад отправился на пробежку.

"Перед пробежкой", - написал на первом сторис звезда.

"В процессе", - продолжил звезда.

"После бега. Счастье - очевидное", - подытожил Влад, показывая свое селфи.

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