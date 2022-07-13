Як пише Politeka.net, Володимир Дантес – успішний український артист. Зірка нещодавно розлучився з Надією Дорофєєвою, а їхні друзі – ресторатори Михайло та Даша Кацуріна теж подали на розлучення. Після цього Надю помітили з Михайлом на відпочинку у Барселоні, а згодом співачка зізналася, що тепер разом із Михайлом. А Дантес дедалі частіше почав з'являтися з Дашею. А днями Володимир вирушив до Тель-Авіва давати концерт. Як виявилось, Даша теж поїхала туди і вже встигла опублікувати фото.

"Дозволила собі відпустку за кілька днів", - написала Даша.

На фото Кацуріна була у прозорій білизні і навіть довелося закрити апельсинкою пікантне місце. Але інтерес викликали руки, які робили кіски Даші.

"Блін, так боляче, що ніхто не помічає гнучкість володарки цього акаунту. Ви що не бачите? Це оптична ілюзія, вона сама собі плете коси, як справжня українська жінка!", - написав Дантес, жартуючи з ситуації.

"Вова, вже і так всі зрозуміли що це твої руки, настав час виставляти прайс за кіски і робити рекламу! А Даша як завжди дуже красива", - відповіла фанатка Вові.

Інші фанати теж були впевнені, що це руки Дантеса і всіляко жартували над цим.

Нагадаємо, Дорофєєва в крихітному топіку вразила виглядом перед дзеркалом .

А ще Politeka повідомляла, що Дантес із українським прапором у руках повеселив витівкою прямо на сцені .

Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як виглядав у студентські роки.



