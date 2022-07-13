Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - успешный украинский артист. Звезда недавно расстался с Надей Дорофеевой, а их друзья - рестораторы Михаил и Даша Кацурина тоже подали на развод. После этого Надю заметили с Михаилом на отдыхе в Барселоне, а позже певица призналась, что теперь вместе с Михаилом. А Дантес все чаще начал появляться с Дашей. А на днях Владимир отправился в Тель-Авив давать концерт. Как оказалось, Даша тоже поехала туда и уже успела опубликовать фото.

"Позволила себе отпуск в несколько дней", - написала Даша.

На фото Кацурина была в прозрачном белье и даже пришлось закрыть апельсинкой пикантное место. Но интерес вызвали руки, которые делали косички Даше.

"Блин, так больно, что никто не замечает гибкость обладательницы этого аккаунта. Вы что не видите? Это оптическая иллюзия, она сама себе плетет косы, как настоящая украинская женщина!", - написал Дантес, подшучивая над ситуацией.

"Вова, уже и так все поняли что это твои руки, пора выставлять прайс за косички и делать рекламу ! А Даша как всегда очень красивая", - ответила фанатка Вове.

Другие же фанаты тоже были уверены, что это руки Дантеса и всячески шутили над этим.

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