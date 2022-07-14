Як пише Politeka.net , популярна співачка поділилася у своєму Інстаграм постом, у якому розповіла про важливу зустріч із музикантами, з якими працювала раніше. Проте слова Каменських українці не оцінили, адже з 24 лютого артистка вдома жодного разу не з'являлася і сидить у Європі разом із усією родиною.

«Вдруге за час війни зустрічаюся зі своїми музикантами. На двох концертах, у Празі та два дні тому, у Тель-Авіві. Обидва рази розплакалася від відчуття, ніби все стало як раніше.

Тому що це хлопці, з якими ми проїхали разом тисячі кілометрів, побували з концертами у десятках країн, з якими минулого літа у моєму турі ми об'їздили всю Україну.

І хоч учора ми були далеко не в повному складі, але я рада, що знайшлась можливість нам хоч на один день побачитися та виступити разом» - пише Каменських.

Як і очікувалося, у мережі засудили поведінку Каменських: «Повернися на сім'ю та потримай! Із закордону всі можуть плакати, у мене в Києві та на Донбасі від вашої підтримки нічого не бачать і не чують!; та невже незрозуміло їм пох)) вони все там бабло рубають і лицемірно співчувають; якщо повернеться в Україну, половина її команди разом із Потапом вирушить на фронт і тоді її кар'єра закінчиться; Нормально там співається? Як це? Патріоти його мати...; Дітки своїх тат за місяці війни жодного разу не бачили, а ви сидите за кордоном.

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