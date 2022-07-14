Как пишет Politeka.net, популярная певица поделилась в своем Инстаграм постом,в котором рассказала о важной встрече с музыкантами, с которыми работала ранее. Тем не менее, слова Каменских украинцы не оценили, ведь с 24-го февраля артистка дома ни разу не появлялась и сидит в Европе вместе со всей семьей.

«Во второй раз за время войны встречаюсь со своими музыкантами. На двух концертах, в Праге и два дня тому назад, в Тель-Авиве. В оба раза расплакалась от ощущения, будто все стало как раньше.

Потому что это ребята, с которыми мы проехали вместе тысячи километров, побывали с концертами в десятках стран, с которыми прошлым летом в моем туре мы объездили всю Украину.

И хоть вчера мы были далеко не в полном составе, но я рада, что нашлась возможность нам хоть на один день увидеться и выступить вместе» - пишет Каменских.

Как и ожидалось, в сети осудили поведение Каменских: «Вернись на семью и подержи! С загранки все могут плакать, у меня в Киеве и на Донбассе от вашей поддержки ничего не видят и не слышат!; да неужели непонятно им пох ))они все там бабло рубят и лицемерно сочувствуют; если вернется в Украину, половина ее команды вместе с Потапом отправится на фронт и тогда ее карьера закончится; Нормально там поется? Как это? Патриоты его мать...; Детки своих пап за месяцы войны ни разу не видели, а вы сидите за границей.

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