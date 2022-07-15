Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська завжди активно веде свій блог в Інстаграм. Тому коли вона зникла на тиждень, її підписники почали турбуватися. Співачка наважилася розповісти в Інстграм, що сталося і чому вона нічого не постила стільки часу.
Перед камерою співачка з'явилася з медичною маскою на обличчі, трохи бліда та з недбалим пучком на голові.
"Я захворіла. Тільки сьогодні накінець можу стояти вертикально. А краще мені тому, що мене люблять ті, хто поруч. Крім того, Нестор зробив мені ось таку спідницю", - розповіла Оля Цибульська та продемонструвала творіння сина.
Для того, щоб зробити мамі спідницю, Нестор використав подарунковий папір у квіточку та степлер.
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Варто зазначити, що Оля Цибульська після нападу росії на Україну разом із чоловіком та сином переїхала у безпечне місце. Співачка займається волонтерською діяльністю. Житло її батьків в Ірпені на Київщині було зруйноване росіянами.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.
Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією в житті семирічного сина.
Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.