Перед камерой певица появилась с медицинской маской на лице, немного бледная и с небрежным пучком на голове.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цыбульская всегда активно ведет свой блог в Инстаграм. Потому, когда она исчезла на неделю, ее подписчики начали беспокоится. Певица решилась рассказать в Инстграм, что произошло и почему она ничего не постила столько времени.

Перед камерой певица появилась с медицинской маской на лице, немного бледная и с небрежным пучком на голове.

"Я заболела. Только сегодня наконец могу стоять вертикально. А лучше мне потому что меня любят те, кто рядом. Кроме того, Нестор сделал мне вот такую юбку", - рассказала Оля Цыбульская и продемонстрировала творение сына.

Для того, чтобы сделать маме юбку, Нестор использовал подарочную бумагу в цветочек и степлер.

Стоит отметить, что Оля Цибульская после нападения рф на Украину вместе с мужем и сыном переехала в безопасное место. Певица занимается волонтерской деятельностью. Жилье ее родителей в Ирпене Киевской области было разрушено россиянами.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.