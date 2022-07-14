Як пише Politeka.net, Злата Огневич – успішна українська співачка, яка змогла перемогти у шоу "Маска". А торік артистка наважилася піти на проект "Холостячка" у пошуку другої половинки. Але стосунків збудувати з переможцем проекту Андрієм Задворним не вдалося. А після початку війни, як і інші зірки, Огнєвіч підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

"Зйомки для нового синглу творитиму разом із талановитою командою! Ви зможете почути прем'єру вже наприкінці липня", - написала Огневич.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка ти прекрасна", "Дякую всім нам даруєш світло своїми фото", "Чекаємо!! Упевнені, це буде хіт, який торкнеться серця кожного!", "Обіймаю всім серцем і люблю безмежно", "Вже хочеться побачити і почути", "Ти позитив і живчик".

Нагадаємо, Огневич поділилася спогадами, як батько прищеплював їй любов до України.

А ще Politeka писала, що Огневич дала дієву пораду, як не опустити руки навіть у темний час

Також Politeka повідомляла, що екс-холостячка Огневич зізналася, якої нової традиції не розуміє