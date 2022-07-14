Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая смогла победить в шоу "Маска". А в прошлом году артистка решилась пойти на проект "Холостячка" в поиске второй половинки. Но отношений построить с победителем проекта Андреем Задворным не удалось. А после начала войны, как и другие звезды, Огневич поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

"Съемки для нового сингла буду творить вместе с талантливой командой! Вы сможете услышать премьеру уже в конце июля", - написала Огневич.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая ты прекрасная", "Спасибо всем нам даришь свет своими фото", "Ждем!! Уверены, это будет хит, который коснется сердца каждого!", "Обнимаю всем сердцем и люблю безгранично", "Уже хочется увидеть и услышать", "Ты позитив и живчик".

Напомним, Огневич поделилась воспоминаниями, как отец прививал ей любовь к Украине

А еще Politeka писала, что Огневич дала действенный совет, как не опустить руки даже в самое темное время

Также Politeka сообщала, что экс-"холостячка" Огневич призналась, какой новой традиции не понимает