Леся показала, що їй подобається останнім часом.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу", яка також активно веде соціальні мережі та розповідає про себе в Інстаграм. Не забуває Леся про допомогу українцям, ділиться важливими новинами та висловлює свою думку.

На цей раз Леся жартівливо показала, що їй подобається більше, ніж Макдональдс.

«Друзі, не ігноруйте тривогу. Взялися за ручки та в укриття. HIMARS – це люблю!» - написала Нікітюк під добіркою кадрів та нагадала українцям про безпеку.

Зазначимо, за останні кілька днів американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі знищила кілька військових складів окупантів і допомогла у ліквідації особового складу ворога, що спричинило масові жартівливі коментарі на адресу країни-агресора.

Також артистка показала, як можна розслабитись, коли починають здавати нерви.

«Коли нервова система здає електрофорез допомагає. Я у чудовому українському санаторії. Увага, шановні, процедура номер один. Суха вуглекислотна лазня. Покращує кровообіг та зміцнює стінки судин, прискорює метаболізм, запобігає передчасному старінню шкіри.

Процедура номер два. Гідромасаж. Дуже класно!" – поділилася враженнями Нікітюк та розкрила свою секрети краси.

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