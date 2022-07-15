Леся показала, что ей нравится в последнее время.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала", которая также активно ведет социальные сети и рассказывает о себе в Инстаграм. Не забывает Леся о помощи украинцам, делится важными новостями и высказывает свое мнение.

В этот раз Леся шутливо показала, что ей нравится больше, чем Макдональдс.

«Друзья, не игнорируйте тревогу. Взялись за ручки и в укрытие. HIMARS – це люблю!» - написала Никитюк под подборкой кадров и напомнила украинцам о безопасности.

Отметим, за последние несколько дней американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси уничтожила несколько военных складов оккупантов и помогла в ликвидации личного состава врага, что стало причиной массовых шутливых комментариев в адрес страны-агрессора.

Также артистка показала, как можно расслабиться, когда начинают сдавать нервы.

«Когда нервная система сдает, электрофорез помогает. Я в прекрасном украинском санатории. Внимание, уважаемые, процедура номер один. Сухая углекислотная баня. Улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов, ускоряет метаболизм, предотвращает преждевременное старение кожи.

Процедура номер два. Гидромассаж. Очень классно!» - поделилась впечатлениями Никитюк и раскрыла свою секреты красоты.

Напомним, Сумская тронула встречей с жителями Бучи, прошли настоящий ад.

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