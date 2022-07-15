Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала", которая также активно ведет социальные сети и рассказывает о себе в Инстаграм. Не забывает Леся о помощи украинцам, делится важными новостями и высказывает свое мнение.
В этот раз Леся шутливо показала, что ей нравится больше, чем Макдональдс.
«Друзья, не игнорируйте тревогу. Взялись за ручки и в укрытие. HIMARS – це люблю!» - написала Никитюк под подборкой кадров и напомнила украинцам о безопасности.
Отметим, за последние несколько дней американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси уничтожила несколько военных складов оккупантов и помогла в ликвидации личного состава врага, что стало причиной массовых шутливых комментариев в адрес страны-агрессора.
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Также артистка показала, как можно расслабиться, когда начинают сдавать нервы.
«Когда нервная система сдает, электрофорез помогает. Я в прекрасном украинском санатории. Внимание, уважаемые, процедура номер один. Сухая углекислотная баня. Улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов, ускоряет метаболизм, предотвращает преждевременное старение кожи.
Процедура номер два. Гидромассаж. Очень классно!» - поделилась впечатлениями Никитюк и раскрыла свою секреты красоты.
Напомним, Сумская тронула встречей с жителями Бучи, прошли настоящий ад.
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