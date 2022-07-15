Як пише Politeka.net, Слава Камінська – відома українська співачка, яка 15 років була солісткою гурту "НеАнгели". Після розпаду колективу співачка зайнялася сольною кар'єрою, а після 24 лютого поїхала разом із дітьми до Нідерландів, втікши від жахів війни. Зірка зазначила, що їй країна дуже підходить, бо там немає спеки і ввечері треба одягати ветровку, щоб не замерзнути.

А зараз знаменитість вирушила на Мальту. На нових кадрах в Інстаграмі Слава показала свою фігуру, з'явившись перед дзеркалом. Камінська була в топіці і велосипедках, хваляючись перевагами своєї фігури.

Варто зазначити, що Слава не вважає, що вона зараз у ідеальній формі. Співачка активно займається спортом, вважаючи поки що себе "сарделькою".

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