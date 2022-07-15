Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы". После распада коллектива певица занялась сольной карьерой, а после 24 февраля уехала вместе с детьми в Нидерланды, убежав от ужасов войны. Звезда отметила, что ей страна очень подходит, так как там нет жары и вечером нужно одевать ветровку, чтобы не замерзнуть.

А сейчас знаменитость отправилась на Мальту. На новых кадрах в Инстаграм Слава показала свою фигуру, появившись перед зеркалом. Каминская была в топике и велосипедках, хвастаясь достоинствами своей фигуры.

Стоит отметить, что Слава не считает, что она сейчас в идеальной форме. Певица активно занимается спортом, считая пока себя "сарделькой".

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