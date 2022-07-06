Дочь Славы Каминской из "НеАнгелов" рассказала, что заставляет делать ее мама.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - популярная украинская певица, которая полтора десятка лет была в группе "НеАнгелы". Звезда была замужем за Эдгаром Каминским, с которым вступила в брак в 14-м году. В том же году у пары родился первенец - сын Леонард, а в 15-м дочь Лаура. В 2019 году стало известно, что Слава разводится с супругом. Сейчас знаменитость занимается сольным творчеством, а после начала войны уехала с детьми в Нидерланды.

Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз показала Лауру, которая пожаловалась на маму.

"... А заставляет меня кушать, во-первых, заставляет убрать телефон, заставляет принести зарядку", - сказала Лаура.

После этого мама спросила: "Что еще заставляет?".

Лаура в ответ покрутила пальцем у виска.

"Лаура, какая ты невоспитанная", - сказала Слава в ответ.

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