Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, якому народила двох дітей. Зараз у Ганни травмовано ногу, тому на нових сторіс в Інстаграм Саліванчук вирішила показати, яке рішення вигадала, щоб скрасити цей недолік.
"Потрібно одягнути кепку, так, Микито? Коли в тебе болить коліно і ти ходиш як кривенька качечка, то що ти робиш? Ти одягаєш сукню, щоб хоч якось зробити себе сексуальною та красивою. Мені не підходить сюди синя кепочка. the day", - сказала Саліванчук.
"Хочеться почуватися жіночною, тільки сукня допоможе навіть під кеди", - написала зірка, демонструючи себе перед дзеркалом.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Трагедія у Вінниці: затримано десятки осіб, перші подробиці
Настав вирішальний момент: озвучено три сценарії, надії на "пекельні санкції" не справдилися
«Наші всі в паніці»: ЗСУ міцно затиснули росіян на одному з напрямків, наступ зірвався
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала палкі танці і хизнулася схудлою фігурою
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" показала як потрібно балувати свою сім'ю
Також Politeka писала , що дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.