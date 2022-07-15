Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, якому народила двох дітей. Зараз у Ганни травмовано ногу, тому на нових сторіс в Інстаграм Саліванчук вирішила показати, яке рішення вигадала, щоб скрасити цей недолік.

"Потрібно одягнути кепку, так, Микито? Коли в тебе болить коліно і ти ходиш як кривенька качечка, то що ти робиш? Ти одягаєш сукню, щоб хоч якось зробити себе сексуальною та красивою. Мені не підходить сюди синя кепочка. the day", - сказала Саліванчук.

"Хочеться почуватися жіночною, тільки сукня допоможе навіть під кеди", - написала зірка, демонструючи себе перед дзеркалом.

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