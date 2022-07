Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, которому родила двоих детей. Сейчас у Анны травмирована нога, поэтому на новых сторис в Инстаграм Саливанчук решила показать, какое решение придумала, чтобы скрасить этот недостаток.

"Нужно одеть кепку, да, Никита? Когда у тебя болит колено и ты ходишь как хромая уточка, то что ты делаешь? Ты одеваешь платье, чтобы хоть как-то сделать себя сексуальной и красивой. Мне не подходит сюда синяя кепочка. Look of the day", - сказала Саливанчук.

"Хочется чувствовать себя женственной, только платье поможет даже под кеды", - написала звезда, демонстрируя себя перед зеркалом.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" устроила пылкие танцы и хвастнула похудевшей фигурой

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" показала, как нужно баловать свою семью

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в одной пижаме показала, как поднимать настроение