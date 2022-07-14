"Майстер Шеф" Євген Клопотенко показав, що йому вдалося провезти через кордон, поділившись відповідними кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – успішний український шеф-кухар та перемогти проекту "Майстер Шеф". Після початку війни знаменитість почала популяризувати українську кухню в Європі. Не забуває Євген і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Клопотенко показав, що йому удалося провезти через кордон.

"Наразі вам покажу, як проводити через кордон все, що не можна", - написав Євген.

"На митниці не побачили Штефана-Андрія, бо він був у моїй шкірі. Добре, що я його вчасно помітив після приїзду", - написав Клопотенко.

Як можна помітити, у Клопотенка трапилася неприємність. Кліщ заліз йому під шкіру, але шеф-кухар зміг його дістати, тому трагедії не сталося.

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