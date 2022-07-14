"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, что ему удалось провезти через границу, поделившись соответствующими кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - успешный украинский шеф-повар и победить проекта "Мастер Шеф". После начала войны знаменитость начал популяризировать украинскую кухню в Европе. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Клопотенко показал, что ему удалось провезти через границу.

"Сейчас вам покажу, как проводить через границу все, что нельзя", - написал Евгений.

"На таможне не увидели Штефана-Андрея, ибо он был в моей коже. Хорошо, что я его вовремя заметил по приезду", - написал Клопотенко.

Как можно заметить, у Клопотенко случилась неприятность. Клещ забрался ему под кожу, но шеф-повар смог его достать, поэтому трагедии не произошло.

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