Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - успешный украинский шеф-повар и победить проекта "Мастер Шеф". После начала войны знаменитость начал популяризировать украинскую кухню в Европе. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Клопотенко показал, что ему удалось провезти через границу.
"Сейчас вам покажу, как проводить через границу все, что нельзя", - написал Евгений.
"На таможне не увидели Штефана-Андрея, ибо он был в моей коже. Хорошо, что я его вовремя заметил по приезду", - написал Клопотенко.
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Как можно заметить, у Клопотенко случилась неприятность. Клещ забрался ему под кожу, но шеф-повар смог его достать, поэтому трагедии не произошло.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл секрет вкуснейшего медовика, который легко повторить
А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал совет украинцам, которые все еще не могут избавиться от русского языка
Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" дал украинкам полезный совет, даже Огневич оценила