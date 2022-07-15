Як пише Politeka.net , Юлія Бельченко - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчина дійшла до фіналу, але там поступилася перемогою Ганні Богдан. А нещодавно стало відомо, що Михайло з Ганною вирішили розлучитися, а Юля стала доволі успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч фанатів у соціальній мережі Інстаграм. І Бельченко намагається не засмучувати українців, ділячись постійно новим контентом.
А цього разу Юлія вирішила показати себе у білизні.
"Юля, привіт, ти що, теж груди собі зробила, у тебе і свої були такі нічого!?", - Написала фанатка.
"Ні. ТО все моє рідне. Вони реально нічого такі, я просто їх майже ніколи не показую. Я просто рідко ходжу в облистяному та відкритому одязі, тому всі думають, що у мене немає грудей. Але тепер ви знаєте правду", - написала у відповідь Юлія.
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