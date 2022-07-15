Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, но там уступила победу Анне Богдан. А недавно стало известно, что Михаил с Анной решили расстаться, а Юля стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч фанатов в социальной сети Инстаграм. И Бельченко пытается не расстраивать украинцев, делясь постоянно новым контентом.
А в этот раз Юлия решила показать себя в белье.
"Юля, привет, ты что, тоже грудь себе сделала, у тебя и свои были такие ничего!?", - написала фанатка.
"Нет. ТО все мое родное. Они реально ничего такие, я просто их почти никогда не показываю. Я просто редко хожу в облиственной и открытой одежде, поэтому все думают, что у меня нет груди. Но теперь вы знаете правду", - написала в ответ Юлия.
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