Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница "Холостяка" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, но там уступила победу Анне Богдан. Зато Юлия стала довольно успешным блогером, а Михаил с Анной не так давно разорвали отношения, которые длились больше года. Сейчас Бельченко отдыхает в Италии, где в Венеции ее не пустили в собор, так как она была в слишком откровенном наряде. И в этот раз Юлия тоже появилась в том наряде, рассказав о своих планах.

"Я снова в этом развратном платье, потому что хочу сделать фотку", - написала Бельченко.

"Сегодня я снова в этом коротком развратном платье. Это не потому, что я хочу соблазнить всех итальянских мужиков, а потому что я хочу сделать эту долбаную фотку возле моста, которую я не успела сделать вчера. Потому что мне уже было впадлу", - рассказала Бельченко.

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