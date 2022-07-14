Як пише Politeka.net , SLAVIA (Ярослава) - відома українська співачка та колишня дружина Михайла Хоми, соліста гурту Дзідзьо. Пара одружилася в 2013 році, а нещодавно вирішила оголосити про розлучення, після чого Ярослава активно зайнялася сольною кар'єрою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. не забуває Ярослава і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу співачка показала, як насолоджується відпочинком. На новому фото зірка була в одному халаті, а в руказах тримала склянку з чимось.

Вже наступного сторіс Ярослава демонструвала погоду. Надворі йшов дощ.

"Як ваш день? Як погода? Як настрій?" - запитала Ярослава.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо SLAVIA прийшла на інтерв'ю у сміливому вбранні з декольте, що випирає.

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