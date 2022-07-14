Как пишет Politeka.net, SLAVIA (Ярослава)- известная украинская певица и бывшая жена Михаила Хомы, солиста группы Дзидзьо. Пара женилась в 2013 году, а не так давно решила объявить о разводе, после чего Ярослава активно занялась сольной карьерой. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз певица показала, как наслаждается отдыхом. На новом фото звезда была в одном халате, а в руказх держала стакан с чем-то.

Уже на следующем сторис Ярослава демонстрировала погоду. На улице шел дождь.

"Как ваш день? Как погода? Как настроение?", - спросила Ярослава.

Напомним, экс-жена Дзидзьо SLAVIA пришла на интервью в смелом наряде с выпирающим декольте

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