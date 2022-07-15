Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – успішна українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Надя і про ТікТок, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Надя показала, як співає пісню "Різнокольорова" українською мовою.

"Я знайшла свого переможця. Вже скоро нашу "різнобарвну" отримають усі. Повна версія скоро!", - написала Надя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чекаю з нетерпінням на цей трек", "дякую за самостійну українізацію вашої творчості", "Упевнена різнокольорова буде просто вау!", "Надя, я вже не можу дочекатися прем'єри", "Ця пісня українською мовою вау", "але ж у умові було саме перетворити пісню з текстом про синьо-жовті кольори, хіба ні?

@nadyadorofeeva Я знайшла свого переможця!! вже скоро нашу «різнокольорову» почують всі💛💙 Повна версія незабаром! ♬ оригинальный звук - nadyadorofeeva

Нагадаємо, Дорофєєва з скуйовдженим волоссям здивувала домашнім виглядом без фотошопу.

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