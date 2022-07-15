Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Надя и о ТикТоке, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Надя показала, как поет песню "Разноцветная" на украинском языке.
"Я нашла своего победителя. Уже скоро нашу "разноцветную" получат все. Полная версия скоро!", - написала Надя.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Жду с нетерпением этот трек", "спасибо за самостоятельную украинизацию вашего творчества", "Уверенная разноцветная будет просто вау!", "Надя, я уже не могу дождаться премьеры", "Эта песня на украинском языке вау", "но ведь в условии было именно превратить песню с текстом о сине-желтых цветах, разве нет?".
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