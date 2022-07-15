Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка здобула титул "Міс Україна Всесвіт", після чого представляла Україну на "Міс Світу" в Ізраїлі. Анна довгий час була за межами України та змінила безліч країн, але нещодавно модель наважилася повернутися назад на батьківщину, незважаючи на війну. Не забуває Неплях і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Неплях поділилася фото, де була у шортиках та прозорому топі. Анна стояла перед дзеркалом, зробивши селфі.

"Заспокоююсь, коли приходжу на танці, бо студія вже у підвалі", - написала Неплях.

"Коли забула, що танцюючи, можна 10 потів зняти...", - написала на другому сторіс Ганна, демонструючи себе.

Варто зазначити, що зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з окупаційними військами росії.

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