Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая завоевала титул "Мисс Украина Вселенная", после чего представляла Украину на "Мисс Мира" в Израиле. Анна долгое время была за пределами Украины и сменила множество стран, но недавно модель решилась вернуться обратно на родину, несмотря на войну. Не забывает Неплях и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Неплях поделилась фото, где была в шортиках и прозрачном топе. Анна стояла перед зеркалом, сделав селфи.

"Успокаиваюсь, когда прихожу на танцы, потому что студия уже в подвале", - написала Неплях.

"Когда забыла, что танцуя, можно 10 потов снять...", - написала на втором сторис Анна, демонстрируя себя.

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Стоит отметить, звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками россии.

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