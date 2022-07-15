Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – легендарна італійська актриса та модель, яка здатна здивувати яскравою зовнішністю у будь-якому віці і навіть без макіяжу. Нещодавно артистка з'явилася на інтерв'ю, під час якого продемонструвала стильний образ.

Цього разу Моніка постала в червоній дизайнерській сукні з відкритим декольте, звичним макіяжем без акцентів і акуратним укладанням з легкими локонами. З самої молодості Моніка починає щоранку з контрастного душу.

Як раніше зауважувала артистка, вона любить очищати шкіру зі скрабами, уникає пластики і постійно зволожує обличчя перед появою: «Я завжди намагаюся пити достатньо води, щоб не тільки моя шкіра, а й мої очі були сяючими».

«Ти така гарна та прекрасна; не думаю, що ви постарієте; мені треба бути такою й у сорок; Червона троянда; Як мило в дорозі ❤️».

Ми також писали, на Сицилії в італійському місті Сіракузи Моніка приїхала спеціально до показу Dolce & Gabbana haute couture. А для виходу в мережі обрала чорний брючний костюм, не забувши звично показати і декольте з мереживом, на якому часто робить акценти.

"Моніка, муза Дольче і Габбана, прийшла на святкування 10-річчя Haute Couture і вийшла на подіум слідом за своєю старшою дочкою Дівою" - сказано у підписі.

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