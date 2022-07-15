Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса и модель, которая способна изумить яркой внешностью в любом возрасте и даже без макияжа. Недавно артистка появилась на интервью, в ходе которого продемонстрировала стильный образ.

В этот раз Моника предстала в алом дизайнерском платье с открытым декольте, привычным макияжем без акцентов и аккуратной укладкой с легкими локонами. С самой молодости Моника начинает каждое утро с контрастного душа.

Как ранее подмечала артистка, она любит очищать кожу со скрабами, избегает пластики и постоянно увлажняет лицо перед выходом в свет: «Я всегда стараюсь пить достаточно воды, чтобы не только моя кожа, но и мои глаза были сияющими».

«Ты такая красивая и прекрасная; не думаю, что вы постареете; мне нужно быть такой и в сорок; Красная роза; Как мило в пути❤️».

Мы также писали, на Сицилии в итальянском городе Сиракузы Моника приехала специально к показу Dolce & Gabbana haute couture. А для выхода в сети выбрала черный брючный костюм, не забыв привычно показать и декольте с кружевами, на котором часто делает акценты.

«Моника, муза Дольче и Габбана, пришла на празднование 10-летия Haute Couture и вышла на подиум вслед за своей старшей дочерью Девой» - сказано в подписи.

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