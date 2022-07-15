Як пише Politeka.net, Злата Огневич – успішна українська співачка, яка змогла перемогти у шоу "Маска", а також була у другому сезоні шоу "Холостячка" головною героїнею. Наразі зірка займається своєю кар'єрою та допомогою українцям, а також активно висвітлює ситуацію за допомогою українським захисникам.

Нещодавно Злата заговорила про часту проблему серед зірок, а саме: поширення пліток.

«Ну і моя улюблена тема – це плітки! Люди, які ніколи не працювали зі мною в команді, чомусь краще за мене знають, хто скільки отримує грошей, як проходять мої тури. Навіть що ми їмо! При цьому ніколи не мали справи зі мною!

А також мені іноді розповідають, таке гидке і мерзенне, що говорять за моєю спиною, це теж стосується і стосунків. Мова про чоловіків, які навіть не на мій смак. Але кажуть – було. Якщо вродлива жінка – вона з усіма» - іронічно зауважила Злата.

Також Артистка відзначила і мінуси життя.

«Уявляю, як непросто бути вами. Особливо з шанувальниками, що стукають у двері. Страшно!» - пише прихильниця.

Злата відповідає: «Це моторошно! Особливо усвідомлення того, що відокремлюють вас тільки двері, хто знає, яка там у нього зброя і що в його голові!».

Огневич прочинила завісу минулого і згадала про особисте життя, розповівши, як завела роман зі своїм музикантом: «Так, коли співала в La Festa і завела роман із нашим драмером».

Нагадаємо, Огневич поділилася спогадами, як батько прищеплював їй любов до України.

А ще Politeka писала, що Огневич дала дієву пораду, як не опустити руки навіть у темний час

Також Politeka повідомляла, що екс-холостячка Огневич зізналася, якої нової традиції не розуміє