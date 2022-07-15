Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – успішний український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість також веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу розповів рецепт котлети по-київськи.
«Котлети по-київськи
Зазвичай її готували раніше з курячого філе з кісточкою від «крильця»
я приготував із чистого філе, яке простіше знайти", - написав Ярославський.
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Фанати переглянули ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Клас! Дякую! В Англії все знаю котлети по-Київськи", "Володимире, що ви робите?) Тепер доведеться готувати таку смакоту", "Готувала за вашим попереднім рецептом, дуже смачно", "Володимире, паста з індичкою була неймовірно смачна . Діти просять ще)) Дякую! Тепер на черзі - котлета по Київськи!".
Нагадаємо, Мартинівська та Ярославський із "Майстер Шеф" разом засвітилися в Парижі .
А ще Politeka повідомляла, що суддя "Майстер Шеф" Ярославський дав українцям рецепт полтавських галушок.
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто розповідала про зустріч з Ярославським.