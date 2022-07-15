Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - успешный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Знаменитость также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз рассказал рецепт котлеты по-киевски.
"Котлета по-киевски
Обычно ее готовили раньше из куриного филе с косточкой от «крылышка»
я приготовил из чистого филе, которое проще найти", - написал Ярославский.
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Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Класс! Спасибо! В Англии все знаю котлеты по-Киевски", "Владимир, что вы делаете?) Теперь придется готовить такую вкуснятину", "Готовила по вашему предыдущему рецепту, очень вкусно", "Владимир, паста с индейкой была невероятно вкусна. Дети просят еще)) Спасибо! Теперь на очереди - котлета по Киевски!".
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