На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как готовить полтавские галушки.

"Из того, что я знаю галушки бывают 2 видов: обычные - подают с любым рагу или фаршированные - больше всего встречал с фаршем из ливера и лука. Я даю тесто на галушки, как основу и сделаю их с курицей - это вкусно и очень по-нашему", - объяснил Ярославский.

Сначала звезда "Мастер Шеф" советует приготовить рагу из курицы. Нам понадобятся: 3 больших бедра курицы (600г мякоти), 200-240г лука, масло для жарки, 80г сметаны, чабрец, соль и перец.

Окорочка зачищаем от кожуры и костей и режем кусками примерно 2*2 см и обжариваем их на масле. При этом важно класть куски на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и не мешать их, а подождать пока они поджарятся и образуется румяная корочка.

После этого переворачиваем куски на другую сторону. Хорошо подрумяненное мясо перекладываем в сотейник, а на той же сковороде обжариваем мелко нарезанный лук на огне ниже среднего. По желанию, добавьте чабрец.

"Готовый лук добавляю к курице в сотейник, заливаю водой или бульоном на 1-2 см выше продукта и ставлю томиться на 1-1.5 часа на маленьком огне. На середине готовки добавляю соль и перец, а в конце, когда часть жидкости испарилась, добавляю домашнюю сметану (20-25%) и тушу 1.5 часа, чтобы лук растомилась в соус», — рассказывает Ярославский.



Для приготовления теста понадобится 250г кислого кефира или простокваши, 1 маленькое яйцо, 350г муки, соль и 6г соды. При этом, если вы будете делать очень большую закладку, то на 500г кефира возьмите 1 большое яйцо. По мнению Владимира для этого теста меньше яиц лучше.

"Кефир смешиваю с яйцом и солью, добавляю просеянную муку и соду и замешиваю быстро тесто. Откладываю его буквально на 10 минут отдохнуть. А тем временем готовлю пароварку 😂 кастрюлю с марлей и миской сверху. Из теста формирую "жгуты" диаметром 2 см и нарезаю их поперек кусочками, которые немного присыпаю мукой. Готовлю на пару 2 минуты. Отбрасываю в посудину немного смазанную маслом", — объясняет шеф.

Когда все галушки готовы, Ярославский соединяет их с рагу и тушит 3-5 мин. В конце добавляет зелень укропа и лука.

"Получаем галушки в соусе. При необходимости можно тушить немного дольше, или доливать бульон, чтобы образовался именно соус", — добавил Ярославский.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась .