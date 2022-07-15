Співачка Ганна Трінчер, яка нещодавно отруїлася з нареченим в одному із рестораном Києва, показала, як готує вдома, поділившись відповідними кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – успішна українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно зважилася на кардинальний крок - збільшила бюст до третього розміру. Акторка має нареченого - блогера Олександра Волошина. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанами своєю творчістю та кадрами з особистого життя.

А цього разу Ганна показала, як готує, показуючи макарони на сковорідці.

"Отруєння змушує мою ліниву дупу готувати... Бо майже нічого не можна", - написала Трінчер.

Варто зазначити, що Анна вирушила днями разом із Олександром, коли відвідувала один із ресторанів Києва. Там пара спробувала морепродукти, які й спричинили проблеми зі шлунком. З наслідками допомогла розібратися Трінчер її мати.

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