Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – успішна українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно зважилася на кардинальний крок - збільшила бюст до третього розміру. Акторка має нареченого - блогера Олександра Волошина. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанами своєю творчістю та кадрами з особистого життя.
А цього разу Ганна показала, як готує, показуючи макарони на сковорідці.
"Отруєння змушує мою ліниву дупу готувати... Бо майже нічого не можна", - написала Трінчер.
Варто зазначити, що Анна вирушила днями разом із Олександром, коли відвідувала один із ресторанів Києва. Там пара спробувала морепродукти, які й спричинили проблеми зі шлунком. З наслідками допомогла розібратися Трінчер її мати.
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Нагадаємо, Ганна Трінчер у сукні з вирізом нахилилася вперед, хвалькнувши красою після операції
А ще Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер із нареченим похвалилися розкішною обновкою, вразивши розмахом.
Також Politeka писала, що Трінчер у відвертому вбранні розімліла в обіймах Павла Зіброва.