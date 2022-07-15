Певица Анна Тринчер, которая недавно отравилась с женихом в одном из рестораном Киева, показала, как готовит дома, поделившись соответствующими кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - успешная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда не так давно решилась на кардинальный шаг - увеличила бюст до третьего размера. У актрисы есть жених - блогер Александр Волошин. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанами своим творчеством и кадрами из личной жизни.

А в этот раз Анна показала, как готовит, показывая макароны на сковородке.

"Отравление заставляет мою ленивую жопу готовить... Ибо почти ничего нельзя", - написала Тринчер.

Стоит отметить, что Анна отправилась на днях вместе с Александром, когда посещала один из ресторанов Киева. Там пара попробовала морепродукты, которые и стали причиной проблем с желудком. С последствиями помогла разобраться Тринчер ее мама.

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