Як повідомляє Politeka.net , Полякова після повернення в Україну почала активніше вести соціальні мережі та розповідати про себе. Цього разу вона прокоментувала жахливі обстріли окупантів у Вінниці.

«Усім привіт, дорогі мої. Був жахливий день, не можу передати емоції, як ці тварюки просто знищують нас. Моя мама знаходиться у Вінниці, слава Богу, все гаразд. Але мої співчуття всім загиблим… Просто немає слів! - мало не зі сльозами сказала Ольга.

Вона також представила серію кадрів із місць події, де люди постраждали від обстрілу окупантів.

Раніше в мережі почали поширюватися інформація про те, що чоловік все ж таки з родиною возз'єднався і спокійно дивився концерт дружини в Празі. Полякова поспішила відповісти: "Мій чоловік виїхав за нами 29 червня. У свій день народження! Він привіз нас додому!"

Прошу вас, люди, не розповсюджуйте го*но на вентилятор, гидко на це дивитися! І, до речі, з 29 червня мій чоловік має право виїжджати з країни, тому що йому виповнилося шістдесят років. Привітайте мене! А всі, хто розганяє хейт і пише неправду – закрийте роти та йдіть в *опу” – відреагувала Полякова.

Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.

Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.