Как сообщает Politeka.net, Полякова после возвращения в Украину начала активнее вести социальные сети и рассказывать о себе. В этот раз она прокомментировала ужасные обстрелы оккупантов по Виннице.

«Всем привет, дорогие мои. Был ужасный день, не могу передать эмоции, как эти твари просто уничтожают нас. Моя мама находится в Виннице, слава Богу, все в порядке. Но мои соболезнования всем погибшим… Просто нет слов!» - едва не со слезами сказала Ольга.

Она также представила серию кадров с мест происшествия, где люди пострадали от обстрела оккупантов.

Ранее в сети начали распространяться информация о том, что супруг все же с семьей воссоединился и спокойно смотрел концерт жены в Праге. Полякова поспешила ответить: "Мой муж выехал за нами 29-го июня. В свой день рождения! Он привез нас домой!

Прошу вас, люди, не распространяйте го*но на вентилятор, противно на это смотреть! И кстати, с 29 июня мой муж имеет право выезжать из страны, так как ему исполнилось шестьдесять лет. Поздравьте меня! А все, кто разгоняет хейт и пишет неправду - закройте рты и идите в *опу" - отреагировала Полякова.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.