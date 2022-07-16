Як пише Politeka.net , Мішель Андраде - відома українська співачка та зірка "Орел і Решка". Зірка, як і інші українські знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Мішель і про ТікТок, де цього разу поділилася кадрами танцю.

На відео Андраді була в шортиках і топі, а образ доповнила стильним капелюшком. Поруч із нею був загадковий красень, який танцював разом із Мішель.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже красива", "Мішель просто сонечко", "У цій пісні найбільше твій куплет подобається. Ну і Льоші", "на мій натомість хлопця повинен був бути макрай, але щось пішло не так :)", "Вона круто співає, але відразу зрозуміло, що останнім часом вона мало говорить українською. Її акцент це кохання просто", "Вона живе в моїх річках, а оренду не платить".

Нагадаємо, Мішель Андраде похвалилася першими успіхами після відходу від Потапа

А ще Politeka писала, що Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами

Також Politeka повідомляла, що Мішель Андраде зізналася, чому пішла від Потапа, і викликала бурхливу реакцію.