Як пише Politeka.net , Мішель Андраде - відома українська співачка та зірка "Орел і Решка". Зірка, як і інші українські знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Мішель і про ТікТок, де цього разу поділилася кадрами танцю.
На відео Андраді була в шортиках і топі, а образ доповнила стильним капелюшком. Поруч із нею був загадковий красень, який танцював разом із Мішель.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Дуже красива", "Мішель просто сонечко", "У цій пісні найбільше твій куплет подобається. Ну і Льоші", "на мій натомість хлопця повинен був бути макрай, але щось пішло не так :)", "Вона круто співає, але відразу зрозуміло, що останнім часом вона мало говорить українською. Її акцент це кохання просто", "Вона живе в моїх річках, а оренду не платить".
Нагадаємо, Мішель Андраде похвалилася першими успіхами після відходу від Потапа
А ще Politeka писала, що Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами
Також Politeka повідомляла, що Мішель Андраде зізналася, чому пішла від Потапа, і викликала бурхливу реакцію.