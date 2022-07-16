Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица и звезда "Орел и Решка". Звезда, как и другие украинские знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Мишель и о ТикТок, где в этот раз поделилась кадрами танца.

На видео Андраде была в шортиках и топе, а образ дополнила стильной шляпкой. Рядом с ней был загадочный красавчик, который танцевал вместе с Мишель.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивая", "Мишель просто солнышко", "В этой песне больше всего твой куплет нравится. Ну и Леши", "по моему вместо этого парня должен был быть макрай, но что-то пошло не так :)", "Она круто поёт, но сразу понятно что последнее время она мало говорит на украинском. Ее акцент это любовь просто", "Она живёт в моих реках, а аренду не платит".

Напомним, Мишель Андраде похвасталась первыми успехами после ухода от Потапа

А еще Politeka писала, что Андраде, которая ушла от Потапа, соскучилась по концертам

Также Politeka сообщала, что Мишель Андраде призналась, почему ушла от Потапа, и вызвала бурную реакцию