Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – успішна українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. У Лесі є собака на прізвисько Рафік. Тварина ставала обличчям корми та навіть меценатом. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Леся показала Рафіка, з яким сталася біда. Як виявилось, на носі у собаки був кліщ.
"Капець. У собаки на носі кліщ. Коли воно тобі гівно залізло", - сказала Нікітюк, демонструючи кліща.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Росіяни готують масштабний наступ: закордонні аналітики назвали можливий напрямок штурму
Полювання не припиняється: на Луганщині українських патріотів окупантам "зливають" сусіди та рідня
"Подивіться на неї живу": дівчинка, яка загинула у Вінниці, була героїнею відео із Зеленською
"Російські *** дістали. А кліща ми витягли", - написала Леся Нікітюк на наступний сторіс.
Нагадаємо, Нікітюк з маскою на обличчі здивувала разом із татом процедурами для краси .
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк визвірилася на відомий бренд за підтримку російських артистів.
Також Politeka писала, що скривджена Нікітюк пройшлася Кіркоровим, одягненим у Dolce&Gabbana.