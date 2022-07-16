Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – успішна українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. У Лесі є собака на прізвисько Рафік. Тварина ставала обличчям корми та навіть меценатом. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Леся показала Рафіка, з яким сталася біда. Як виявилось, на носі у собаки був кліщ.

"Капець. У собаки на носі кліщ. Коли воно тобі гівно залізло", - сказала Нікітюк, демонструючи кліща.

"Російські *** дістали. А кліща ми витягли", - написала Леся Нікітюк на наступний сторіс.

Нагадаємо, Нікітюк з маскою на обличчі здивувала разом із татом процедурами для краси .

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк визвірилася на відомий бренд за підтримку російських артистів.

Також Politeka писала, що скривджена Нікітюк пройшлася Кіркоровим, одягненим у Dolce&Gabbana.