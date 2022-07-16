Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. У Леси есть собака по кличке Рафик. Животное становилось лицом корма и даже меценатом. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Леся показала Рафика, с которым произошла беда. Как оказалось, на носу у собаки был клещ.

"Капец. У собаки на носу клещ. Когда оно тебе то говно залезло", - сказала Никитюк, демонстрируя клеща.

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"Русские *** достали. А клеща мы вытащили", - написала Леся Никитюк на следующем сторис.

Напомним, Никитюк с маской на лице удивила вместе с папой процедурами для красоты

А еще Politeka сообщала, что Никитюк вызверилась на известный бренд за поддержку русских артистов

Также Politeka писала, что обиженная Никитюк прошлась по Киркорову, разодетому в Dolce&Gabbana