Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. У Леси есть собака по кличке Рафик. Животное становилось лицом корма и даже меценатом. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Леся показала Рафика, с которым произошла беда. Как оказалось, на носу у собаки был клещ.
"Капец. У собаки на носу клещ. Когда оно тебе то говно залезло", - сказала Никитюк, демонстрируя клеща.
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"Русские *** достали. А клеща мы вытащили", - написала Леся Никитюк на следующем сторис.
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