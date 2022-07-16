Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки прослуховуванню на "Х-Факторі", де Кондратюк не повірив учасниці. Це відео зібрало десятки мільйонів переглядів, а Аїда стала відомою співачкою, за якою стежать десятки тисяч фанів. А нещодавно Ніколайчук випустила нову пісню, яку назвала "Нікотін". Композиція була українською.
Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Аїда показала, як репетирує, поділившись кадрами у сторіс Інстаграм. На них Аїда показувала свій голос, вправляючись у співі.
А наступного сторіс Миколайчук показала, як заснула її подруга у кріслі.
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